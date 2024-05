Thiago Motta ribalta la Juve rescissione del contratto!

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 30 maggio 2024)lantus: il nuovo tecnico bianconero ha delle idee diverse rispetto a Massimiliano Allegri ed è pronto a piazzare la rivoluzione. Ecco quello che potrebbe succedere Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma è solamente questione di tempo e niente più., che da un paio di giorni ha chiuso il suo viaggio in moto insieme alla moglie da Bologna a Barcellona, sarà il nuovo allenatore dellantus. E ovviamente porterà le sue idee non solo in campo ma anche sul mercato.(Lapresse) – Ilveggente.itUna mezza rivoluzione dicono alcuni. Perché se da Torino ha già salutato Alex Sandro, uno dei fedelissimi di Allegri al quale non è stato rinnovato il, non è detto che altri elementi legati tantissimo al livornese non potrebbero salutare.