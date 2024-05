The Umbrella Academy – stagione 4 | teaser trailer della stagione finale!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024) The4:! Mancano ancora tre mesi alla datapremièrequarta e ultimadi The, il che significa che non c’è momento migliore del presente per avere finalmente undell’ultimo gruppo di episodiserie. Ieri Netflix ha stuzzicato i fan con un poster per il ritornoserie, e oggi lo streamer ha deciso di svelare il primoper la nuova avventura degli Hargreeves. Ladebutterà l’8 agosto. Ilquartadi Thepromette un po’ di vecchie assurdità familiari, nel modo in cui i fan hanno imparato a conoscerle e ad amarle. Il problema è, ovviamente, il colpo di scena che ha cambiato il destino di tutti gli Hargreeve.