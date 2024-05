The Penguin | SKY annuncia l’uscita italiana con un nuovo teaser trailer

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024) The: SKYcon unSKY ha diffuso ilufficiale in italiano di The, l’attesa serie tv HBO spin-off di The Batman del 2022. Lo show, che ritrae uno dei più famigerati cattivi di Batman. In occasione deldelufficiale Colin Farrell ha iniziato a parlare della natura violenta della sua prossima serie DC, The. Durante la promozione della sua serie per Apple TV+ Sugar, Colin Farrell ha chiesto ai fan cosa possono aspettarsi da Thein un’intervista con Jonatan Blomberg di MovieZine. Ecco cosa ha detto Farrell sulla serie: “È dark, ecco cosa posso dirvi. È davvero dark. È molto pesante, credo – sicuramente lo è stata. Il che non vuol dire che non mi sia divertito, anzi, mi sono divertito moltissimo.