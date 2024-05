The Darkness | il film horror è tratto da una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024) The: ilda una? Molto spesso idi genererielaborano eventi, leggende o teorie esistenti nella realtà per i propri racconti. Di particolare interesse di questo filone sono i lungometraggi incentrati su vicende paranormali, tra cui si annoanche ildel 2016 The, diretto da Greg McLean, regista fattosi notare per gliWolf Creek (2005), Wolf Creek 2 (2007) e il survival movie Jungle (2017). Da lui anche scritto insieme a Shayne Armstrong e S.P. Krause, ilpropone infatti unache è sì originale e frutto della fantasia dei suoi autori, ma che presenta inaspettate radici in reali racconti e leggende. Questi sono legati ad un luogo degli Stati Uniti particolarmente ricco di, fascino ma anche elementi capaci di incutere timore: il Grand Canyon.