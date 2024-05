Terra amara anticipazioni puntata del 31 maggio | Betul incastrata da Fusun

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 30 maggio 2024)si appresta a chiudere con la messa in onda delladi venerdì 31, in prima serata su Canale 5. La soap turca, ormai prossima all’attesissimo finale, continuerà con un solo appuntamento, dopo che Endless Love ha preso il suo posto nella fascia pomeridiana. Di seguito, le. Dopo quasi due anni di messa in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5,ha lasciato il suo posto, dal lunedì al sabato alle ore 14.10, alla nuova soap Endless Love. Mentre la nuova produzione seriale turca ha preso piede nella fascia del daytime della rete ammiraglia di Mediaset,continuerà la sua messa in onda domenica nel daytime. La soap turca è tornata ad occupare lo spazio del prime time di venerdì, sulla rete ammiraglia di Mediaset, a seguito del nuovo riassetto del palinsesto televisivo, per via del debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e della seconda stagione di Viola come il mare.