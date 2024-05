Fonte : seriea24 di 30 mag 2024

it: Notizie dallo Sport Italiano. Il cartellino rosso al centrocampista biancorosso è arrivato al 33? della ripresa, nel match giocato lo scorso 23 maggio e vinto dai biancorossi per 3-0 in trasferta, dopo un litigio con un raccattapalle mentre Bellomo non era in campo ma in panchina.

Ternana-Bari Figc apre indagine | flusso anomalo scommesse dopo espulsione Bellomo