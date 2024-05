Ternana-Bari boom di scommesse sull’espulsione di Bellomo in panchina La Figc apre un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 - Finisce sotto la lente l'espulsione di Nicolanel ritorno del play-out di serie B, giocato lo scorso 23 maggio. A quanto si apprende, la Procuraha aperto un fascicolo visto il flusso anomalo dilegato al rosso del giocatore dei pugliesi. Un’espulsione insolita, arrivato dopo il litigio con un raccattapalle e ricevuto dal centrocampista in, al 33' della ripresa, con la partita ormai decisa visto che la squadra di Giampaolo era sul 3-0 e aveva di fatto già messo in salvo la permanenza in Serie B dopo l’1-1 dell’andata. A insospettire sarebbero le giocate, effettuate poche ore prima del fischio d’inizio, in una ricevitoria die che puntavano sul rosso a, pagato 24 volte la posta.