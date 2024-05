Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Il tedesco, quarta testa di serie e reduce dal trionfo . Il tedesco elimina in tre set Goffin PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver eliminato Rafa Nadal all'esordio, Alexander Zverev approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino.

Tennis | Roland Garros Zverev al terzo turno