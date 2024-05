Fonte : tpi di 30 mag 2024

La moglie dell’ex campione di Formula 1, poi, avrebbe venduto anche un jet privato, una ricchissima collezione di orologi e un castello in Norvegia. Secondo numerosi tabloid, infatti, le cure per tenere in vita l’ex pilota di Formula 1 ammonterebbero a circa 7 milioni di euro l’anno.

Tenere in vita Michael Schumacher costa 7 milioni di euro l’anno | La moglie ha venduto case e orologi