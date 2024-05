Teatro alla Scala il futuro sovrintendente Ortombina | Non ho ancora firmato ma succederà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano, 30 maggio 2024 –impegnatoFenice di Venezia, ma pronto anche per ildi Milano. Fortunatoe direttore artistico delveneziano, questa mattina ha presentato la Stagione Lirica e Sinfonica 2024-25 delveneziano, ma ha anche parlato del suo. “SaròFenice finofine del mio contratto, che scade ai primi di gennaio del 2025. Fino ad allora io sarò qui e seguirò la gestione della Fenice giorno dopo giorno, come ho sempre fatto per vent'anni”. E a proposito della sua designazione comedelmilanese, ha precisato di aver incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella sua veste di presidente della Fondazione scaligera, ed “il confronto è stato positivo in termini di scambio di idee su tutto il progetto”.