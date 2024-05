Te la sei dimenticata? Lautaro Martinez rissa con Trevisani | cosa pubblica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non sono piaciute ale parole che Riccardoha pronunciato nei suoi confronti nel corso della trasmissione "Fontana di Trevi" prodotta da Cronache di Spogliatoio. Un botta e risposta nel giro di poche ore, partito da alcune dichiarazioni del giornalista: "Quando ti metti la sciarpetta da interista e dici che ami il club, se poi chiedi il doppio di quello che possono darti, non vuoi negoziare, vuoi andare via — la frase — Quanto vale? Ma vale solo la stagione in cui ha fatto capocannoniere oppure anche il fatto che va al Mondiale a fare il portaborracce?”. In Qatar, infatti, l'argentino non riuscì a trovare la via del gol, giocando titolare solo le prime due gare. Parole che non hanno fatto piacere all'argentino, che hato una storia sul suo account Instagram mentre abbraccia la coppa del mondo accompagnata da una frase: "Traversa, ti sei dimenticato: anche quella (la coppa ndr) del mondo ho portato”.