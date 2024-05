Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

La riunione è fissata alle ore 10 di martedì 4 giugno nella Sala Parlamentino del ministero del MIT. Così una nota del dicastero di Porta Pia. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha convocato “tutte le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore Taxi per rispondere alle richieste di incontro in relazione allo sciopero indetto per il 5 e 6 giugno”.

Taxi Mit convoca sindacati per il 4 giugno