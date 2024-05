Taxi Driver | l’eredità di un viaggio allucinato

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono passati 46 anni da quandosi portò a casa la Palma d’Oro, seducendo critica e pubblico con una storia di malessere e allucinazione in cui l’autodeterminismo di un’eroe perdente si scontrava con un sogno americano ormai frantumato dalla crisi sociale, politica e culturale degli anni Settanta. Il Travis Bickle di Robert De Niro è infatti uno dei tanti emarginati, alienati e solitari, che popolano il cinema americano di quegli anni; una tendenza che oggi chiamiamo New Hollywood ma che, allora, era piuttosto un’esigenza: quella di provare a dare forma a un mondo smarginato e corrotto in cui gli ideali si infrangono. New York, New York Robert De Niro cammina per New York in– © Columbia PicturesQuando si pensa avengono in mente subito loro: De Niro e Scorsese, qui praticamente agli albori del loro sodalizio creativo, ma non dobbiamo dimenticarci che questo film non esisterebbe senza il contributo di Paul Schrader che scrisse la sceneggiatura del film ispirandosi tanto a una vicenda di cronaca – quella di Arthur Bremer che nel 1972 attentò alla vita di George Wallace, il governatore dell’Alabama, quando a un suo malessere personale che lo portò davvero a vagare di notte toccando con mano l’inquietudine che si respirava nei quartieri più malfamati della città.