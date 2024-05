Tatuaggi con i gatti un animale misterioso per un tattoo ricco di significati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024) Diciamolo pure, chi ama ilo fa in modo totale. Non ci sono mezze misure con loro. E nonostante si dica che è il cane il migliore amico dell’uomo, i cat lovers sono davvero tantissimi così come coloro che decidono di tatuarsi il dolcissimo musetto di questi felini in modo indelebile sulla pelle. Al di là di questo, però è indubbio che il gatto è unelegante, anticonformista, libero e indipendente e imprimersi sulla pelle l’amore per questo felino con deidinon è solo una scelta per chi è appassionato di questi animali, ma anche da chi vuole lanciare un messaggio ben preciso.di: simbologia nella storia Fin dall’antichità, infatti, isono sempre stati molto amati e venerati. Gli Antichi Egizi li collegavano alla dea della luna, mentre i Romani li associavano alla dea Diana e alla maternità.