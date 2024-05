Tangle teezer come scegliere la spazzola districante per capelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per prendersi cura dei propriè importante stare attenti ei prodotti giusti per lavarli, idratarli, nutrirli, districarli e proteggerli dal calore. Per questo è altrettanto utile e necessario usare gli accessori più adatti alla propria chioma. Uno di questi, immancabile nei beauty case contemporanei, soprattutto per chi ha ilunghi, è la. Si tratta di unaprogettata per districare icon facilità, riducendo al minimo la rottura e il dolore mentre si districano le ciocche e si sciolgono i nodi. È efficace in particolare suibagnati, ma in genere lavora bene con tutti i tipi di, da quelli lisci a quelli ricci, sottili o spessi. Caratteristiche Laè priva di manico e ha una forma ergonomica che si adatta alla mano, rendendola facile da usare sotto la doccia o il getto del rubinetto nel lavabo o, ancora, quando si è al lavatesta.