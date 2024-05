Tandem Trump-Musk alla Casa Bianca Che ruolo avrà l' imprenditore di Tesla

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Donaldsta valutando la possibilità di assumere il miliardario Eloncome consigliere politico, se da candidato repubblicano alle presidenziali riconquisterà lanelle elezioni di novembre. A svelare la news bomba è il Wall Street Journal, che cita fonti vicine ai colloqui. I due hanno discusso del modo in cui- proprietario del social media X, di SpaceX e di- potrebbe «avere iniziative e influenzare» le politiche economiche e di sicurezza delle frontiere. Nelle scorse ore è stato reso noto che la startup di intelligenza artificiale xAI diha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti. Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI. La xAI diutilizzerà i fondi per portare i suoi primi prodotti sul mercato, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future, ha dichiarato la società in un post sul blog.