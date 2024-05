Tananai e Annalisa insieme nel nuovo singolo Storie Brevi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo il duetto all'Arena di Verona sulle note di "Tango",annunciano la loro prima collaborazione ufficiale. Il" diuscirà mercoledì 5 giugno 2024 su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 7 giugno 2024. Scritta daa Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzioneallo stesso, "" racchiude alla perfezione l`anima pop e cantautorale dei due artisti.Con l`ultimo"Veleno", per settimane ai primi posti della classifica radiofonica,si conferma uno dei cantautori più amati degli ultimi anni, con 25 dischi di platino e 3 dischi d`oro, in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con "Rave, Eclissi" (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con "Tango" (quintuplo disco di platino).