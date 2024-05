Tajani | Carta vieta uso armi in Russia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 19.40 "L'Italia non invierà alcun militare a combattere contro i russi in territorio ucraino e leitaliane non potranno essere utilizzate per colpire il territorio russo. Lo impedisce la nostra Costituzione". Così il ministro degli Esteri,, a Praga.Alla riunione informale dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato ribadirò la nostra posizione,assicura. "Non è la Nato che decide come usare le nostre",dice.Poi:"C'è l'impegno di Kiev a rispettare gli accordi e a comunicare all'Italia come usano le".