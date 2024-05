Tajani | Non invieremo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina

Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

“Noi non siamo in guerra con la Russia”, ha detto Tajani. (Agenzia Nova) – La posizione dell’Italia è molto chiara: “Non invieremo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina e non vogliamo che vengano usati gli strumenti che inviamo in Ucraina al di la dei confini”.

