Tajani no all’uso di armi oltre i confini ucraini e mai soldati italiani al fronte | non siamo in guerra con la Russia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo aver ribadito dallo studio di Agorà la «posizione dell’Italia, molto chiara: noi non invieremo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina, e non vogliamo che vengano usati gli strumenti militari in Ucraina al di là deidell’Ucraina», concludendo con un chiaro riferimento alla nostra Costituzione «che ci impedisce di fare la», il vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, è volato a Praga, dove oggi e domani sarà in missione per partecipare alla riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato in preparazione del vertice Nato di Washington (9-11 luglio), che segnerà il 75mo anniversario dell’Alleanza., pieno sostegno all’Ucraina, ma mai le nostre truppe sul terreno di«Alla riunione di Praga porterò le priorità dell’Italia, anche come Presidenza del G7: pieno sostegno all’Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta, complessiva e duratura, ma senza schierare le nostre truppe sul terreno perché nonincontro la