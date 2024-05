Taiwan 38 jet e 7 navi militari cinesi intorno all' isola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il ministero della Difesaese ha riferito di aver rilevato nelle 24 ore alle 6.00 locali (mezzanotte in Italia) 38 aerei e 7da guerraall', nonché 4 unità della guardia costiera, sempre più integrate nelle attività di pressione di Pechino su quella che è ritenuta una provincia ribelle. In totale, si legge in una nota, 28 jet hanno attraversato la linea mediana finendo "nella zona di riconoscimento di difesa aerea (Adiz) settentrionale e sudoccidentale". Le forze armate di Taipei, di fronte all'impennata delle operazioni, hanno "monitorato la situazione e risposto di conseguenza". .