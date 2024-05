Taglio della spesa ai comuni un sindaco abruzzese | Ho una certezza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) Enrico Di Giuseppantonio,di Fossacesia (Chieti), in esclusiva ai nostri microfoni sul botta e risposta tra Fitto e Decaro. “Il governo sta tagliando i fondi per le opere pubbliche del Pnrr“. A lanciare questo allarme nei giorni scorsi è stato ildi Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro. Le accuse sono state immediatamente respinte dal ministro Fitto, che in un’intervista a Fanpage ha parlato di polemiche strumentali sottolineando anche che “è giusto che tutti aiutino a regolare la“. Il ministro Fitto – Notizie.com – © AnsaLa nostra redazione ha contattato in esclusiva Enrico Di Giuseppantonio, primo cittadino di Fossacesia, paesino in provincia di Chieti, per avere un suo pensiero su questo botta e risposta a distanza tra Anci e ministro Fitto.