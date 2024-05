Tagli ai fondi per i caregiver la Lombardia fa parziale dietrofront dopo le proteste Ma le nuove risorse non sono strutturali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) La Regioneledi piazza e il ricorso al Tar da parte di alcune associazioni, fa unsuiai contributi economici mensili destinati aifamigliari per l’assistenza domiciliare delle persone con gravissima disabilità (misura B1). Ma tutte le altre criticità che hanno portato alle mobilitazioni di questi mesi nonancora risolte. Il mondo associativo si spacca tra coloro che esprimono “soddisfazione per il confronto istituzionale costruttivo e il risultato raggiunto” e altri che evidenziano che si tratta “solo di un contentino, a fronte di un necessario cambio radicale di visione perchéancora molti i problemi rimasti irrisolti”. Il Pirellone il 29 maggio in una nota ha comunicato che “stanzierà nei primi giorni di giugno ulteriori 2 milioni di euro – che si aggiungeranno ai 30,5 (di cui 13 provenienti dal Fondo Sanitario Regionale) già messi a disposizione lo scorso 18 marzo – e disporrà la proroga al 1° agosto (anziché dal 1° giugno, ndr) dell’avvio della rimodulazione del buono mensile riconosciuto alle persone con disabilità gravissima e anziani non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale assistite dal solofamiliare”.