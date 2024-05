Sydney Sweeney in lizza per la serie The Blonde Phantom?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024)inper laThe? Ultimamente si è parlato della star di Madame Web,, per interpretare la Gatta Nera in Spider-Man 4. Tuttavia, sembra che questo non sia l’unico ruolo di cui ha discusso con Kevin Feige. Lo scooper @MyTimeToShineH la indica infatti come possibile favorita per il ruolo di protagonista nellaTV The, prodotta da Scarlett Johansson, apparentemente in arrivo su Disney+. Al momento si tratta unicamente di rumor non confermati, anche se da tempo ormai si vocifera di un incontro trae i Marvel Studios. Tuttavia, l’attrice potrebbe non essere la sola inper laMarvel, poiché di recente lo scooper Daniel Richtman aveva invece riportato che anche la cantante Taylor Swift sarebbe stata contatta per questo progetto.