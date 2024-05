Svolta nelle forze spaziali americane? La proposta del senatore Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il dipartimento della Difesa deve passare dal pensare alle Space force solo come un abilitatore e iniziare a concepirle come una Forza armata dal formidabile potenziale offensivo, unica nella sua capacità di rompere i sistemi letali degli avversari degli Usa, a cominciare da quelli della Cina. Questo il concetto di base espresso di recente dalrepubblicano Robert Wicker, voce di primo piano nel ramo legislativo americano circa la Difesa. L’intervento di Wicker, però, non è solo, e si unisce ad una serie di riflessioni, anche italiane, in merito alla crescente importanza del dominio spaziale. L’analisi parte dal fatto che, per quanto il budget della Space force sia sempre cresciuto, deve essere fatto di più, a fronte della corsa cinese e del fatto che, al momento attuale, lericeverebbero due miliardi di dollari in meno di quanto richiedono per il 2025.