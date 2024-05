Superbonus | Poste Italiane blocca l’acquisto di crediti a partire da oggi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Adaha interrottodilegati al. È quanto annuncia l’ente stesso con un avviso pubblicato nella sezione dedicata a «e altrid’imposta» sul sito ufficiale dell’azienda. Nella nota si legge: «Dal 30 maggio, on è più possibile effettuare nuove richieste di cessione did’imposta, ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i». Per quanto riguarda le richieste di cessione ricevute prima del 30 maggio, l’ente fa sapere che saranno esaminate secondo le procedure ordinarie e le normative vigenti.precisa, inoltre, che non è obbligata a concludere contratti, riservandosi il diritto di valutare l’accettazione delle richieste di cessione a propria discrezione.