Superato il punto critico | Kate Middleton l' ultima indiscrezione da Palazzo

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha "il" delle cure e si sente molto meglio: lo rivelano a Vanity Fair Usa alcune fonti vicine alla principessa, che nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere malata di cancro. Secondo queste indiscrezioni, la futura regina d'Inghilterra non avrebbe fretta di tornare al lavoro, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla sua guarigione. Una fonte autorevole ha affermato che "non c'è una tempistica e di certo non c'è fretta. Avverrà quando Catherine si sentirà pronta e quando avrà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al 100% al lavoro, su questo non ci sono dubbi". Una data per il suo ritorno agli impegni pubblici, insomma, ancora non c'è. La principessa del Galles non partecipa a un impegno pubblico ufficiale dal giorno di Natale.