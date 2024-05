Sua Maestà Fido | curiosità leggende e verità sui Pet reali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024) Gli animali domestici, da sempre, hanno un posto di riguardo nello star system. Ora un libro racconta quelli «nobili». Una storia di re, regine, papi e cardinali e dei loro amici a quattro zampe Miley Cyrus è arrivata ad avere otto cani, tra bulldog, chihuahua, pitbull e beagle, tre gatti, due cavalli e un maialino. Taylor Swift ha scelto Benjamin Button, il suo gatto ragdoll, per il video Me! e Jessica Chastain mostra con orgoglio su Instagram il cagnolino Chaplin, mentre David Beckham adora il suo cockapoo Simba, ed Emmanuel Macron con la moglie Brigitte stravedono per il cane Nemo, un bel Labrador Retriever-Griffon, da poco affiancato da Jules e Jeanne, due levrieri tazy. Sono soltanto alcuni esempi del gotha degli animali domestici che si accompagnano a politici e personaggi dello star system.