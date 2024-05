Su di lei non butto mer*** ma per loro non avrò pietà | Fedez parole pesantissime a Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Sono al settimo cielo perché credo di non aver più bisogno di stampelle. Ho fatto la cosa più bella che potevo fare da tempo. Ho ritrovato me stesso":lo ha detto a Luca Dondoni su La Stampa, riferendosi al suo nuovo singolo, "Sexy Shop", in collaborazione con Emis Killa, disponibile da mezzanotte su tutte le piattafome musicali. Il quotidiano torinese ne anticipa qualche strofa: "Una vita in salita/Una storia infinita che poi è finita/ho male alle dita/Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d'uscita/Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva/Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita". Inutile dire chi sia il soggetto della canzone: la sua ex. Anche se a tal proposito il rapper ha voluto fare una precisazione: "Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e