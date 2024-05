Stuzzicadenti nei citofoni la nuova truffa usata dai ladri per rubare indisturbati | come funziona

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Convivere con la paura di essere derubati. Furti e rapine sono, purtroppo, all’ordine del giorno nella Capitale. E i cittadini corrono rischi non solo quando sono in giro per commissioni, passeggiate o per svago di essere persi di mira da malintenzionati, ma succede anche tra le mura domestiche. Non succede di rado che i topi d’appartamento mettano a segno furti in case anche quando all’interno ci sono i proprietari, anche se i, con il tempo, si sono organizzati e hanno codici che forniscono preziosi dettagli circa le abitudini degli inquilini: se l’abitazione è vuota e anche quali sono gli orari nei quali non c’è nessuno.sul citofono prima di derubata un’abitazione – ilcorrieredellacitta.comI segnali per indicare se un’abitazione è vuota Si servono di segnali apposti suio anche di lettere che indicano qual è il momento migliore per l’incursione, ‘M’ sta per mattina, ‘N’ per notte, ‘AM’ per il pomeriggio; mentre la ‘K’ con una stanghetta centrale significa che la casa non resta mai disabitata, un triangolo capovolto simboleggia la presenza di un cane…e così via.