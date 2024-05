Strage di Erba la clamorosa svolta dopo il processo | Parte la denuncia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Hoto alle autorità competenti alcuni comportamenti della Procuratore generale di Milano Francesca Nanni che ritengo degni di approfondimento, scoperti rileggendo e risentendo gli atti e le dichiarazioni rese dalla Nanni al Csm come testimone neldisciplinare a suo carico”. Questo quanto sostenuto dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser motivando l’azione contro il suo capo, colpevole di aver promosso un’azione disciplinare contro di lui. Larisalirebbe già a marzo del 2024, ma finora la notizia non era mai stata comunicata. A raccontarlo è stato lo stesso Tarfusser durante un’intervista al podcast ‘Il grande abbaglio’ dei giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti sui motivi per cui ha deciso di chiedere la revisione delche ha condannato all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi: “Certamente farò ricorso contro la censura, questo è pacifico, però rileggendo e riguardando e rivedendo e risentendo gli atti e le dichiarazioni rese come testimone dal procuratore generale nel procedimento disciplinare a mio carico ho scoperto delle cose che ho evidenziato in un atto separato che ho trasmesso alle autorità competenti”.