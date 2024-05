Str*** Travaglio sta con Meloni e contro De Luca E attacca Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Marcosi schiera con GiorgiaVincenzo De. In un editoriale, il direttore del Fatto Quotidiano parla del video in cui la, a Caivano, si presenta come «Quella stronza della» davanti a De, replicando a un suo insulto fuori onda (VIDEO). Questo video, organizzato dall’entourage della premier, è diventato virale dopo essere stato mostrato ad Atreju. Deha risposto parlando di «raffinata eleganza».sostiene che, dopo questo episodio, la politica italiana avrebbe dovuto solidarizzare con la premier, specialmentee Giuseppe Conte.Leggi anche Derisponde a: “Str**za? Ci ha tenuto a comunicare la sua vera identità” Sessismo?criticaper non aver parlato di sessismo, liquidando la questione con un commento evasivo: «Grazie, ho già risposto sull’autonomia differenziata».