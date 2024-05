Storia emotiva della retrocessione del Frosinone

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Raccontare unadi cui già si conosce il finale non è mai facile, ma ci provo lo stesso. Magari fermandomi un attimo prima. Solo le 21:30 del 26 maggio del 2024 e io non sono al Benito Stirpe. Ho lasciato il mio posto di abbonato in Curva Sud a mia sorella, perché il lavoro mi ha impedito di essere allo stadio. Sono a Milano, nei camerini di un festival musicale, da solo, con una connessione di fortuna, delle orribili luci al neon, le zanzare, l’assurda strisciante sensazione che lo psicodramma si stia per compiere. Ho cominciato a pensarlo al primo errore difensivo di Lirola, ne ho avuto la quasi certezza dopo la traversa colpita da Soulé su punizione. Gira tutto male e può solo finire peggio. In realtà ho iniziato a pensarci ancora prima, questa sensazione mi accompagna da giorni.