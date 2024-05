Stoltenberg | Kiev vince se la sosteniamo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 16.21 "L'Ucraina può ancora prevalere, ma solo con il continuo e robusto sostegno degli alleati della Nato". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, a Praga in una conferenza stampa col presidente ceco Petr Fiala. "Al vertice Nato di luglio intendiamo rafforzare il nostro sostegno, anche attraverso un grande ruolo della Nato" ha aggiuntoche in un'intervista al quotidiano Vanguardia ha ribadito il diritto dia colpire obiettivi militari in Russia. Una linea condivisa ora anche dalla Danimarca.