State attenti a lui Isola dei Famosi l’allarme di Sonia Bruganelli ai naufraghi | Sapete che fa?

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Spocchioso e arrogante”.deifuriosa col naufrago. Lo sfogo in diretta durante la dodicesima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ma cosa è successo? In tanto c’è da dire che è stata una puntata davvero spaziale, con due super eliminazioni che hanno di fatto spaccato gli equilibri nella spiaggia onduregna e hanno rimesso tutto e tutti in gioco. Il primo televoto era tra Matilde, Stoppa, Artur, Linda e Karina. >> “A casa, entrambe!”.dei, che delusione: sono fuori, neanche Luxuria riesce a crederci Ad avere la meglio al telefoto è stato Stoppa con il 49% delle preferenze, subito dopo Matilde con il 21%. Segue Artur con 17%. Poi troviamo Karina con 7%, ma ad avere la peggio e ad essere eliminata è Linda Morselli che riesce ad accaparrarsi solo il 6%.