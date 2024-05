Stasera la processione del Corpus Domini in notturna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) GUBBIO – Si terrà questa sera uno dei momenti più importanti dell’anno liturgico della Chiesa cattolica: la solennità del Corpo e Sangue di Cristo, e anche la Diocesi eugubina svolgerà la sua parte. Si svolgerà la consuetadel "", in, che si celebrerà portando l’Ostia consacrata lungo le strade del centro storico di Gubbio. Il programma parte alle ore 20:30, quando nella Chiesa di San Domenico il vescovo Luciano Paolucci Bedini officerà la Santa Messa, al termine della quale partirà laeucaristica proprio da piazza Giordano Bruno, per proseguire poi con via Cavour, piazza 40 Martiri, via della Repubblica, corso Garibaldi, via Dante fino ad arrivare alla chiesa di Sant’Agostino. Come ogni anno, a fare da cornice al corteo ci saranno le composizioni floreali che decoreranno la pavimentazione lungo la quale passerà la, composta oltre che dalla curia eugubina anche dai fedeli al loro seguito che scandiranno il passaggio con le proprie preghiere.