Stasera al PalaLeonessa. Brescia spera ancora ma serve l’aiuto di tutti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una maggiore durezza, una maggiore presenza sui 40 minuti, il contributo di. Missione non semplice per la Pallacanestro, checerca di allungare la serie con Olimpia Milano. Obiettivo, quanto meno, le quattro sfide del 2018 ma, innegabile, l’entusiasmo all’ombra del Cidneo è in diminuzione dopo la grande fiducia alla vigilia della semifinale. Questione di esperienza. I biancorossi di Ettore Messina hanno saputo metterla in gioco sin dalla palla a due,non ha sfruttato l’unica occasione concessa. Ovvero il controparziale di 30-15 che aveva riportato gli uomini di Alessandro Magro in parità nel terzo quarto. In quel momento qualche palle persa di troppo, e una mancata presenza sotto il ferro, hanno rilanciato la corsa avversaria.