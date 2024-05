Stai bene? Sei ferito? Hai battuto la testa? | Joe Biden perde la testa col giornalista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nervi tesissimi per Joe, il presidente degli Stati Uniti che ha perso le staffe con un. La ragione? Una domanda che, con tutta evidenza, non ha gradito. Ilinfatti gli ha chiesto se "intende svolgere l'intero secondo mandato presidenziale di quattro anni o cedere la guida alla vicepresidente Kamala Harris" in caso di vittoria alle elezioni di novembre, che lo vedranno scanso clamorose e ormai improbabili sorprese giudiziarie competere con Donald Trump., di fronte a questa domandaha replicato: "? Non seivero?". Piccatissimo, il presidente - intercettato sulla pista dell'aeroporto di Philadelphia - ha poi rincarato la dose contro il cronista: "Sei caduto e hailao qualcosa del genere?".