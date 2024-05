Sport Peraboni Ieg | Tanta innovazione al Rimini Wellness 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) – “Quest’anno abbiamo una forte iniezione dinelle apparecchiature. Sono ad esempio in grado di verificare se stai facendo un esercizio in modo corretto e di correggerti”. Così Corrado, Ceo di Italian Exhibition Group (Ieg), il gruppo che organizza la, la manifestazione che fino al 2 giugno riempirà 28 padiglioni del polo fieristico riminese con oltre 300 brand espositori. Fitness, benessere,e sana alimentazione sono il cuore della manifestazione: “È un momento irrinunciabile perché chi viene non solo si trovano in una community di persone con la stessa passione, ma può anche conoscere le ultime novità, sia come pratica sia come attrezzature – riprende il Ceo di Ieg – “È sempre più evidente che una sana attività fisica aiuta la longevità ed è per questo che abbiamo inserito nelle 2000 ore di attività previste nei padiglioni, anche degli allenamenti dedicati agli over 80, perché fortunatamente l’età in cui si pratica losi sta allungando”.