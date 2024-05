Sport Peraboni Ieg | Tanta innovazione al Rimini Wellness 2024

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Ceo di Italian Exhibition Group nella giornata di apertura della kermesse: “Allenamenti anche per gli over 80” “Quest'anno abbiamo una forte iniezione dinelle apparecchiature. Sono ad esempio in grado di verificare se stai facendo un esercizio in modo corretto e di correggerti”. Così Corrado, Ceo di Italian Exhibition Group (Ieg), il .