Sport in tv oggi giovedì 30 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tutto pronto per una nuova giornata die il palinsesto in tv è ricchissimo.30, si partirà ovviamente alle 06:30 con l’impegno di Nations League che vedrà le azzurre di Julio Velasco scendere in campo a Macao contro la Repubblica Dominicana, con in palio punti preziosi per il ranking in chiave qualificazione olimpica. Spazio poi allo spettacolo del Roland Garros e a quello della grande atletica mondiale con la tappa di Diamond League ad Oslo. In serata spazio anche al calcio con i playoff di Serie B e finale di andata tra Cremonese e Venezia.in tv30digliFace. .