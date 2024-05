Soffro di osteoartrite mi sono accasciata per la stanchezza e Chris Martin mi ha dato un passaggio Il sogno realizzato della fan Saundra Glenn

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cistorie straordinarie che posregalare forza e speranza ad un fan. Per chi soffre di qualsiasi malattia, a volte, un semplice gesto può risollevare la giornata, accade anche quando chi ti regala un sorriso è il tuo idolo di sempre. È quello che è successo alla 64enneal settimo cielo perché finalmente poteva vedere la sua band del cuore, i Coldplay, a Luton, in occasione dell’evento live Big Weekend di Radio 1BBC.si è messa in cammino da casa sua con qualche difficoltà. Come ha raccontato alla BBC,infatti soffre di(patologia cronica che causa danni alla cartilagine e ai tessuti circostanti ed è caratterizzata da dolore, rigidità e perditafunzionalità, ndr). “Ho un’anca destra instabile – ha raccontato -.