Fonte : dailymilan di 30 mag 2024

it (@dailymilan. it) SOCIAL – Ruben Loftus-Cheek giura amore al Milan: che stagione per l’inglese! LEGGI ANCHE: Panchina Milan, Carlo Pellegatti: tutto fatto per Paulo Fonseca? Lo danno per scontato ma… Acquistato in estate per soli 18,5 milioni di euro dal Chelsea, Loftus-Cheek si è dimostrato un colpo di altissimo livello per il Milan.

SOCIAL – Ruben Loftus-Cheek giura amore al Milan | che stagione per l’inglese!