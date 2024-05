SOCIAL – Milan ma perché complimentarsi con l’Olympiacos? I tifosi non ci stanno

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 30 maggio 2024), c’era motivo diconper la vittoria in finale di Conference contro la Fiorentina? RabbiaAnche un post di complimenti suopuò provocare la reazione più o meno positiva da parte dei. Nel caso delle congratulazioni da parte delnei confronti delper la conquista della Conference League in finale contro la Fiorentina, alcuni sostenitori rossonero non l’hanno proprio presa benissimo. Si sa, suii commenti possono essere di vario genere e di diversa lettura. Opinioni contrastanti ce nea bizzeffe, ormai ci siamo abituati. Il post di complimenti delalla squadra greca neo campione di Conference è stata “condannata” da parte di diversi utenti che avrebbero preferito non festeggiare gli avversari di una squadra italiana.