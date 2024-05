Social il Pandoro-Gate non ha minato fiducia verso gli influencer

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (askanews) – C’è una rivoluzione in atto a 20 anni dalla nascita dei priminetwork che ilha contribuito a delineare ma non ha. Secondo la quarta edizione di dati dell’Osservatorio InSIdE – promosso da Pulse Advertising in collaborazione con Eumetra – lo scandalo non ha indebolito la forza comunicativa dimedia nella percezione degli utenti. “Siamo abituati a contare sui numeri, quindi siamo tornati proprio su quei numeri per capire che cosa sia cambiato e se tutto quello che è stato detto negli ultimi mesi abbia effettivamente decretato la ‘morte’ degli: e i dati ci dicono che gli utenti raccontano una verità che nei fatti non trova riscontro, anzi, ha risvolti nuovi che hanno modificato il nostro modo di fruire deinetwork e di seguire gli”, ha commentato Paola Nannelli, Executive Director Italia per Pulse Advertising e founder dell’Osservatorio InSIde sull’marketing.