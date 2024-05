Sociable Soccer 24 annunciata la data d’uscita su Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 30 maggio 2024)Software, una nuova società di giochi che collabora con i creatori del franchise, ha annunciato oggi che24 arriverà sua partire dal 7 giugno 2024 per l’acquisto fisico e digitale, con le versioni PlayStation e Xbox che sono in arrivo sul mercato successivamente. Il comunicato stampa del gioco riporta che2024 è nato con l’obiettivo di consentire ai fan di divertirsi con il calcio, con la licenza FIFPRO che porta oltre 12.000 giocatori autorizzati al gioco, concentrandosi al tempo stesso sulle emozioni arcade semplici da giocare ma difficili da padroneggiare tanto perse da generazioni di appassionati di calcio di videogiochi. Ex gioco n. 1 su Apple Arcade e molto popolare su Steam,24 è il frutto dell’ingegno del leggendario game designer Jon Hare, famoso per aver creato il franchise Sensiblenegli anni ’90, ampiamente considerato come uno dei migliori videogiochi di calcio di tutti i tempi e ancora amati da milioni di giocatori in tutto il mondo.