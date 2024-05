SKY | Conte già al Lavoro per il Napoli | Attesa per il Tweet di De laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Antoniosi sente già l’allenatore del. Ha accettato un ingaggio leggermente inferiore e sta lavorando con Manna per rigenerare la rosa. Antonioè ormai ad un passo dall’ufficialità come nuovo allenatore del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il tecnico leccese si sente già parte del progetto azzurro e sta lavorando alacremente insieme al direttore sportivo Giovanni Manna.già alper ilLa prima novità rivelata da Di Marzio riguarda l’ingaggio di: “Ha accettato anche una cifra un po’ più bassa”. Un segnale importante della volontà del tecnico di mettersi a disposizione del club partenopeo, nonostante le sue richieste economiche solitamente molto elevate. Ricostruire Rispettando il Bilancioavrebbe compreso la necessità di operare in modo oculato sul mercato, tenendo conto delle esigenze di bilancio del: “Ha capito che deve ricostruire e fare i conti col bilancio, che deve essere necessariamente in ordine”.