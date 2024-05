Siu mi aveva raccontato che Maldonato era violento aveva messo le telecamere in casa per controllarla | a Chi l’ha visto parla un amico dell’influencer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il casobiellese Soukaina El Basri, nota come Siu, finita in ospedale con una grave ferita al petto, sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso. La dinamica dei fatti avvenuti la sera del 16 maggio scorso continua a non essere chiara agli inquirenti che stanno cercando di capire se sia più attendibile la versione del tentato omicidio da parte del marito, Jonathan, o se Siu abbia tentato di togliersi la vita. Siu si è risvegliata dal coma, ma resta in prognosi riservata. 3392800328 In merito al caso di Siu, un suoè intervenuto alla trasmissione “Chi” e ha detto: “Sì, lei in passato miche il maritogià usato violenza contro di lei e mianche fatto vedere la denuncia. Siva di maltrattamenti in