Sinner vuota il sacco | perché è finita con Maria Braccini

(Di giovedì 30 maggio 2024), è tempo di confessioni inaspettate per il campione azzurro ora impegnato al Roland Garros: ecco come sono andate le cose. Nella città dell’amore sono stati paparazzati insieme per la prima volta, confermando quello che i bene informati insinuavano già da qualche settimane. Ed è sempre lì, nella città dell’amore, che il campione azzurro ha deciso di ufficializzare la sua relazione con Anna Kalinskaya. Uno slancio che, in tutta onestà, nessuno mai si sarebbe aspettato da lui, riservato come pochi e gelosissimo della sua privacy. Anna Kalisnkaya e(Instagram) – ilveggente.itJanniksapeva di doverlo fare, però. Era cosciente del fatto che non gli si sarebbe stata data tregua, se non lo avesse fatto. E ha preferitore ilin conferenza stampa, quindi, piuttosto che farsi inseguire in ogni dove da fotografi e giornalisti desiderosi di raccontare la verità ai loro lettori.