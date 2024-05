Sinner-Kotov Roland Garros-2024 | orario dove vederlo in tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Jannikaffronterà Pavelal terzo turno del, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano, che all’esordio aveva regolato lo statunitense Christopher Eubanks e che ha poi liquidato il francese Richard Gasquet, tornerà in campo venerdì 31 maggio per incrociare il rognoso russo, che ha saputo eliminare il britannico Cameron Norrie e lo svizzero Stan Wawrinka. L’appuntamento è per il primo pomeriggio sul Campo Centrale, ovvero il Philippe-Chatrier. Sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00, il programma sarà aperto dal confronto tra la statunitense Gauff e l’ucraina Yastremska. Non ci sarà il rischio di ritardi per pioggia, visto che il campo è provvisto di tetto da utilizzare in caso di maltempo.